СМИ: «Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Криштиану Роналду

Во время расследования дела о финансовых нарушениях, в которых подозреваются первые лица «Ювентуса», следователи выяснили, что они уничтожили документы, связанные с тайными сделками с экс-нападающим команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, во время обысков в штаб-квартире «Ювентуса» в прошлом году властями были перехвачены телефонные разговоры о частном соглашении, касающемся договорных отношений и долгов по зарплате Криштиану Роналду. Считается, что секретные документы с участием португальца были уничтожены официальными лицами клуба.
Так предполагается потому, что следователи нашли аудиодоказательства существования документов, которые рассматриваются как «состав преступления» и считаются элементами в поддержку дальнейших ложных методов бухгалтерского учёта со стороны клуба, которые помогли им зафиксировать снижение затрат с 2019 по 2021 год.
Ранее стало известно, что 37-летний Роналду отказался сотрудничать с прокуратурой в деле о мошенничестве, в котором подозревают президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:
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