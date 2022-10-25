«Барселона» готова продать Лангле в «Тоттенхэм» за € 10–15 млн
Поделиться
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», может остаться в английской команде на постоянной основе. Клубы обсудят вариант трансфера футболиста за € 10–15 млн. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере».
27-летний Клеман Лангле перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Севильи». В нынешнем сезоне защитник в семи матчах за «Тоттенхэм» провёл на поле 496 минут, не отметившись результативными действиями. В составе испанского клуба футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 25 октября 2022
-
13:26
-
13:24
-
13:15
-
13:12
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:37
-
11:36
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:49
-
10:45
-
10:41
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
09:58
-
09:57
-
09:45
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:27
-
09:15
-
09:15
Партнерский контент