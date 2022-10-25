«Барселона» готова продать Лангле в «Тоттенхэм» за € 10–15 млн

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», может остаться в английской команде на постоянной основе. Клубы обсудят вариант трансфера футболиста за € 10–15 млн. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере».

27-летний Клеман Лангле перешёл в «Барселону» летом 2018 года из «Севильи». В нынешнем сезоне защитник в семи матчах за «Тоттенхэм» провёл на поле 496 минут, не отметившись результативными действиями. В составе испанского клуба футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур:

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