«Лучше играть с ним, чем против него». Защитник «Барселоны» — о Левандовском

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия в преддверии матча с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов высказался о своём одноклубнике Роберте Левандовском, ранее выступавшим за немецкую команду.

«Левандовски приехал сюда, чтобы показать себя лидером, он много помогает своим товарищам по команде. У него большой опыт, и мне очень приятно, что он здесь. Лучше играть с ним, чем против него.

Мы встречаем этот матч как финал. Мы должны подготовиться к нему, думая, что «Интер» потеряет очки. До тех пор мы должны быть сосредоточенны, хотя мы будем знать результат», — приводит слова Гарсии Marca.

34-летний Левандовски в 15 матчах за «Барселону» забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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