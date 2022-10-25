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«Фантастическое подписание». Каррагер оценил назначение Эмери тренером «Астон Виллы»

«Фантастическое подписание». Каррагер оценил назначение Эмери тренером «Астон Виллы»
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Бывший защитник «Ливерпуля», телеэксперт Джейми Каррагер прокомментировал назначение Унаи Эмери на пост главного тренера «Астон Виллы».

«Это фантастическое подписание. Он добился больших успехов с командами, которые не были фаворитами, сражаясь с более крупными клубами. Он не очень хорошо справился с «Арсеналом», но посмотрите, как он справился с «Вильярреалом», выиграв Лигу Европы. Он также был великолепен в «Валенсии», всегда добиваясь с ними выхода в Лигу чемпионов.

Я не думаю, что он тот, кто нужен «Барселоне» или «Реалу», но я не говорю это в неуважительной форме. Для таких команд, как «Валенсия» или «Астон Вилла», которые соревнуются с клубами с большим бюджетом, он отличный тренер. Он создаёт организованные команды», — приводит слова Каррагера Mundo Deportivo.

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