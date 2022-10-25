«Фантастическое подписание». Каррагер оценил назначение Эмери тренером «Астон Виллы»

Бывший защитник «Ливерпуля», телеэксперт Джейми Каррагер прокомментировал назначение Унаи Эмери на пост главного тренера «Астон Виллы».
«Это фантастическое подписание. Он добился больших успехов с командами, которые не были фаворитами, сражаясь с более крупными клубами. Он не очень хорошо справился с «Арсеналом», но посмотрите, как он справился с «Вильярреалом», выиграв Лигу Европы. Он также был великолепен в «Валенсии», всегда добиваясь с ними выхода в Лигу чемпионов.
Я не думаю, что он тот, кто нужен «Барселоне» или «Реалу», но я не говорю это в неуважительной форме. Для таких команд, как «Валенсия» или «Астон Вилла», которые соревнуются с клубами с большим бюджетом, он отличный тренер. Он создаёт организованные команды», — приводит слова Каррагера Mundo Deportivo.
Экс-тренер «Спартака» Эмери показал неприличный жест фанатам:
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