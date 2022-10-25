Аршавин рассказал, в чём секрет успехов «Зенита»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о секрете успехов «Зенита». Экс-игрок сине-бело-голубых назвал ряд факторов, которыми обусловлен успех команды из Санкт-Петербурга.

«В чём секрет успехов «Зенита»? Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба. Поэтому всё это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов», — приводит слова Андрея Аршавина «Татар-информ».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» завоевал четыре чемпионства Российской Премьер-Лиги подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны по футболу.