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Антонио Конте: сейчас «Тоттенхэм» не может творить чудеса

Антонио Конте: сейчас «Тоттенхэм» не может творить чудеса
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о проблемах английской команды.

«Единственное, о чём я беспокоюсь сейчас, это то, чтобы игроки не получили травм. У нас не такая длинная скамейка, чтобы поддерживать конкурентоспособность в АПЛ и Лиге чемпионов с травмированными футболистами.

Мы знаем ситуацию. Я общался с руководством клуба и сказал, что нужно терпеливо идти вперёд шаг за шагом. Нам нужно проявить активность во время двух или трёх трансферных окон, потому что каждые три дня у нас серьёзные матчи. Мы постараемся провести ноябрь наилучшим образом. Нам нужно справиться с ситуацией. Сейчас у меня нет претензий к настрою, воле и желанию игроков. Они действительно выкладываются. Но сейчас мы не можем творить чудеса», — приводит слова Конте Sky Sports.

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