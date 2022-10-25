Антонио Конте: сейчас «Тоттенхэм» не может творить чудеса

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о проблемах английской команды.
«Единственное, о чём я беспокоюсь сейчас, это то, чтобы игроки не получили травм. У нас не такая длинная скамейка, чтобы поддерживать конкурентоспособность в АПЛ и Лиге чемпионов с травмированными футболистами.
Мы знаем ситуацию. Я общался с руководством клуба и сказал, что нужно терпеливо идти вперёд шаг за шагом. Нам нужно проявить активность во время двух или трёх трансферных окон, потому что каждые три дня у нас серьёзные матчи. Мы постараемся провести ноябрь наилучшим образом. Нам нужно справиться с ситуацией. Сейчас у меня нет претензий к настрою, воле и желанию игроков. Они действительно выкладываются. Но сейчас мы не можем творить чудеса», — приводит слова Конте Sky Sports.
Самые результативные клубы в АПЛ:
- 25 октября 2022
-
18:00
-
17:56
-
17:47
-
17:42
-
17:39
-
17:27
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:12
-
16:55
-
16:46
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
15:57
-
15:55
-
15:47
-
15:39
-
15:35
-
15:20
-
15:12
-
15:09
-
15:08
-
15:05
-
15:05
-
14:59
-
14:56
-
14:35
-
14:20
-
14:20
-
14:15