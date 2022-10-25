«Партизан» после потери очков в чемпионате намекнул на связь арбитра с «Црвеной Звездой»

Сербский «Партизан» после матча чемпионата страны с «Явором» из Иваницы (3:3) выложил твит, в котором намекнул на связь главного арбитра встречи со своим принципиальным соперником – «Црвеной Звездой».



«Явор» до 71-й минуты уступал со счётом 3:1, после чего сумел сократить отставание в счёте, реализовав 11-метровый штрафной, а затем и добился ничьей, забив в концовке встречи.



Помимо пенальти, по ходу матча случилось несколько неоднозначных эпизодов.



После матча чёрно-белые выложили в «Твиттере» фото, на котором арбитр матча в компании друзей одет в футболку «Црвены Звезды», и добавили подпись «Если вам интересно, почему VAR не сработал».

«Партизан» в 15 матчах чемпионата Сербии набрал 34 очка и занимает второе место в таблице, отставая от «Црвены Звезды» на четыре очка.

Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле: