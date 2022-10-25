Арбитр Федотов раскритиковал работу Левникова в матче «Урал» — «Крылья Советов»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Кирилла Левникова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов» (2:1).

«Плохая работа Левникова. На 22-й минуте он назначил 11-метровый, но сделал это с большой паузой. Решение бесспорное, однако дальше мы говорим о санкциях. Здесь следовало показать жёлтую карточку за срыв перспективной атаки. Левников ничего не показал, посмотрел повтор и дал Бейлу красную за лишение явной возможности забить гол. Но, во-первых, был острый угол, а во-вторых, ворота не были пустыми — перед ними находился ещё один игрок.



В перерыве Левников, видимо, решил, что «Крыльям» и так досталось и назначать пенальти в их ворота больше нельзя. На 57-й минуте игроку «Урала» в штрафной площади попали в лицо выставленной рукой, и VAR позвал Левникова к монитору. Тот долго смотрел и решил оставить своё решение в силе. Хотя в матче «Ахмат» — «Ростов» за меньший контакт был назначен пенальти, и ЭСК то решение поддержала», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.