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Иско отреагировал на дебютный гол в футболке «Севильи»

Иско отреагировал на дебютный гол в футболке «Севильи»
Иско
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Полузащитник «Севильи» Иско после победы в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:0) поделился впечатлениями от игры. Хавбек забил второй гол своей команды на 88-й минуте. Этот мяч стал для Иско дебютным в футболке «Севильи».

«Всегда приятно забить гол и помочь своим партнёрам по команде. Я очень рад, что эта победа порадовала наших болельщиков и позволила продолжать наш путь в еврокубках.

Мой гол был хорош. До этого у меня было несколько шансов, но голкипер соперников выручил команду в этих моментах.

Мы добились, чего хотели. Это была первая победа в группе на нашем стадионе и при наших болельщиках. Мы должны продолжать, необходимо улучшать нашу игру», — приводит слова Иско официальный сайт УЕФА.

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