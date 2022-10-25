Иско отреагировал на дебютный гол в футболке «Севильи»
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Полузащитник «Севильи» Иско после победы в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:0) поделился впечатлениями от игры. Хавбек забил второй гол своей команды на 88-й минуте. Этот мяч стал для Иско дебютным в футболке «Севильи».
«Всегда приятно забить гол и помочь своим партнёрам по команде. Я очень рад, что эта победа порадовала наших болельщиков и позволила продолжать наш путь в еврокубках.
Мой гол был хорош. До этого у меня было несколько шансов, но голкипер соперников выручил команду в этих моментах.
Мы добились, чего хотели. Это была первая победа в группе на нашем стадионе и при наших болельщиках. Мы должны продолжать, необходимо улучшать нашу игру», — приводит слова Иско официальный сайт УЕФА.
Новость по темеИско забил первый гол в составе «Севильи»
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