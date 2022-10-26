Месси забил 23-й мяч из-за пределов штрафной в ЛЧ. С 2004 года – больше нет ни у кого

35-летний аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил необычный рекорд по количеству забитых мячей из-за пределов штрафной площади благодаря дублю в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Маккаби» Хайфа (7:2).
Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», для Месси этот гол из-за пределов штрафной стал 23-м за карьеру в данном турнире. С момента дебюта Лионеля в Лиге чемпионов в сезоне-2004/2005 – больше не забивал никто. На счету у Криштиану Роналду — на один гол меньше (22).
Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 16 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 50 млн.
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