Все «новые Месси» мира. Самому младшему всего 6 лет!

Большие таланты, которых сравнивали с Лео, были и в Африке, и в Южной Америке. Рассказываем, как сложились их карьеры.

Скауты всего мира ищут «новых Месси» – это уже своего рода эталон, планка, к которой нужно стремиться при поиске талантов. СМИ эту историю активно поддерживают: раз в несколько лет в той или иной стране появляется футболист, который по всем своим качествам должен следующим после Лео взойти на пьедестал легендарности.

Мексиканский Месси – Джовани дос Сантос

Дос Сантос был не по годам талантлив: развитое футбольное мышление и голевое чутьё, а ещё он знал, как создать момент, чтобы товарищ по команде запустил мяч в ворота. В 13 лет Джовани был зачислен в академию «Барселоны», в 19 — дебютировал за основу. Проблема была одна: он боролся за ту же позицию, что и Месси, а эта битва, при всём таланте мексиканца, заранее была проигрышной.

Спустя год он поехал по Европе: играл в Премьер-лиге, Чемпионшипе, турецкой Суперлиге и в трёх разных испанских командах. В 26 лет дос Сантос внезапно уехал в МЛС: контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» стал удачным ходом для лиги, но означал преждевременный конец европейской карьеры. Сейчас Джовани 33, и он свободный агент.

Джовани дос Сантос Фото: Leopoldo Smith/Getty Images

Причин, почему Мексиканский Месси так и не раскрылся полноценно, несколько. Во-первых, тренеры с трудом находили ему место на поле – как будто постоянно не угадывали, как встроить дос Сантоса в команду. Во-вторых, ещё в «Барселоне» к футболисту были вопросы по дисциплине: папарацци ловили его в ночных клубах с девушками, что не вызывало одобрения и уж точно положительно не сказывалось на его развитии.

Колумбийский Месси – Луис Диас

Диас родился в небольшой деревне Барранкас и всё детство провёл в племени вайуу, коренных жителей Южной Америки. Он с малых лет гонял на улице в футбол и впечатлял скаутов, которые ездили по отдалённым районам в поисках талантов. Они отмечали, что у парня хорошие задатки, но есть проблемы с комплекцией. Диас страдал от недоедания – эта проблема до сих пор широко распространена в районе, где он жил: в провинции Ла Гуахира самый высокий уровень смертности детей от голода по стране, а доступ к чистой питьевой воде сильно ограничен. Из-за болезненной худобы Луис часто проигрывал единоборства другим игрокам, но скауты отмечали его техничность и скорость.

Диаса с улицы забрали в «Барранкилью» и прописали специальную диету, благодаря которой он быстро набрал 10 кг. В 17 лет парень поехал на южноамериканский турнир для коренных народов, где всех впечатлил настолько, что его забрал к себе один из лучших клубов страны – «Атлетико Хуниор», – а Карлос Вальдеррама сравнил Луиса с «молодым Лионелем Месси».

Луис Диас Фото: Stu Forster/Getty Images

Вскоре Диас попал в сферу интересов европейских клубов ― о футболисте задумывались «Брайтон», «Кардифф» и «Зенит». Но в 2019-м колумбиец выбрал «Порту». Оттуда этой зимой он уехал в «Ливерпуль».

Марокканский Месси – Хаким Мастур

Десять лет назад Мастура называли главным молодым талантом мира – 14-летний парень поражал техникой и владением мяча на видео, которые он выкладывал в YouTube. Тысячи подписчиков и просмотров, внимание прессы и болельщиков, попадание в списки лучших – всё это тогда было у Мастура. И он знал себе цену.

«Мои главные качества? Владение мячом и дриблинг. Я делаю то, на что мои сверстники не способны» — заявлял Мастур Sky Sports в 2014-м.

Его забрал «Милан», выиграв борьбу у «Интера», и помпезно презентовал – в клубе говорили, что ухватили будущую звезду мирового футбола. Но за основу Мастур ни разу так и не сыграл.

«Мы много говорили в последнее время, – рассказывал в 2018-м тогдашний тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо. – Я даже угрожал ему, поскольку он стал известен скорее благодаря видео из интернета, нежели благодаря игре. Но он этого больше не делает, потому что я пообещал выбить ему зубы. Поезд прошёл, но ему не 50 лет, а 20. Думаю, он должен провести работу над ошибками».

Сам футболист говорил, что на него сильно повлиял «медийный хайп», а ещё тренеры, которые не давали ему постепенно развиваться.

Хаким Мастур Полузащитник «Медийный хайп очень повлиял. Клуб и агенты видели во мне шанс заработать, а не спортсмена, которому нужна помощь в развитии. Я же просто хотел играть, остальное меня не интересовало. В последний год в «Милане» я хотел играть за Примаверу, но меня уже считали футболистом первой команды. Слишком большие ожидания мешали выходить на поле. А я этого очень хотел».

Этим летом Мастур перебрался в клуб второго дивизиона чемпионата Марокко.

Японский Месси – Такефуса Кубо

Кубо оказался в Ла Масии в 2011 году и быстро получил статус будущей звезды: в сезоне-2012/2013 он стал лучшим бомбардиром в своей возрастной группе, забив 74 гола в 30 матчах.

«У него есть три качества, которые вы ищете в игроке: быстрое принятие решений, способность создавать пространство для товарищей и его скорость, – говорил бывший тренер академии Оскар Эрнандес. – Его движения на открытом пространстве невероятны! Кубо универсальный игрок. Он хамелеон. Его обычная позиция — на правом фланге, с возможностью прорыва внутрь, но он также может играть в полузащите или центрального нападающего. У него хорошая левая нога».

Такефуса Кубо Фото: Angel Martinez/Getty Images

Однако остаться в «Барселоне» Кубо не смог: ФИФА наложила на клуб запрет на подписание молодых иностранцев за незаконное заключение контрактов с несовершеннолетними игроками из других стран. Японец вернулся домой, но контакт с «Барсой» не терял – был вариант, при котором его бы подписали после 18-летия.

Только вот «Реал» оказался проворнее – Японский Месси, как Кубо прозвали в СМИ, после совершеннолетия переехал в Мадрид. Контракт подписали прямо во время Кубка Америки, куда японец поехал со сборной. «Реал» предложил Кубо карьерный план, в который не входила гарантия игры за основу, – японец сперва должен был набраться опыта в «Кастилье» и «Мальорке». Он согласился – и так начались его скитания по арендам.

В каждом клубе (а их было три за всё время, что он принадлежал «Реалу») Кубо неплохо себя показывал, но этого всё равно было мало, чтобы заслужить место в основе мадридцев. Этим летом Японский Месси уехал из столицы Испании, так ни разу и не выйдя за основу, – его купил «Реал Сосьедад».

Корейский Месси – Ли Сын У

В 2010-м сборная Южной Кореи U12 приехала на международный турнир, который проходил в ЮАР. Лучшим бомбардиром тогда стал Ли Сын У – парень, чья команда не дошла даже до четвертьфинала, забил 12 мячей. Точёная техника, дриблинг, голевое чутьё и грамотное видение поля – вот что тогда так впечатлило скаутов. Ли заинтересовались в академии «Барселоны» – настолько, что её глава Альберто Пуч лично летал в Корею разговаривать с родителями мальчика о переезде в Испанию.

В первый же сезон Ли забил 39 мячей в 29 матчах – это стало новым рекордом академии; предыдущий установил Месси. Корейца быстро начали сравнивать с аргентинцем, но он отмахивался от таких параллелей: «Это большая честь, что меня называют Корейским Месси, но я хочу быть первым Ли Сын У».

Ли Сын У Фото: Jeroen Meuwsen/Getty Images

Ли пришлось покинуть академию по той же причине, что и Кубо, но, в отличие от японца, он всё же вернулся в «Барселону». Правда, ненадолго – за команду В он сыграл всего один матч, после чего ушёл в «Верону». «Барса» включила в контракт пункт о выкупе, но он истёк в 2019 году, так и не будучи активированным.

После двух лет в Италии Ли перебрался в Бельгию, но там как-то не задалось: дебют за «Сент-Трюйден» состоялся спустя четыре месяца после перехода, игрового времени было крайне мало, и в 2021-м контракт в итоге расторгли. Корейский Месси вынужденно вернулся на родину, но без клуба долго не просидел – Ли заключил соглашение с «Сувоном», командой из родного города.

«Я решил, что сейчас мне нужны не деньги, а возможность играть, — объяснил Ли своё решение вернуться в Корею. – Я обдумывал стратегию клуба, коллег и позицию, на которой буду играть. Я вернулся домой, чувствуя, что мне негде спрятаться».

Нигерийский Месси – Акинкунми Аму

Аму занимался в академии Брайтвилля в нигерийском Ибадане, оттуда попал в «Сидос», что открыло ему путь в юношескую сборную. На международных турнирах он привлёк внимание скаутов: низенького роста (163 см!), быстрый, хорош в длинных передачах, не индивидуалист. В СМИ писали, что им интересовались «Монако» и «Милан», но Акинкунми выбрал шведский «Хаммарбю», совладельцем которого является Златан Ибрагимович.

«Обычно я слышу, что играю как Лео Месси, поэтому меня иногда называют «маленький Месси», — сказал как-то Аму. – Он мой образец для подражания».

Сам нигериец понимает, что до Месси ему далеко, но он и не стремится встать с ним в один ряд – для него куда важнее приносить пользу на поле, а не светиться в газетных заголовках. В этом году Акинкунми присоединился к «Копенгагену» – для «Хаммарбю» сделка по переходу Аму стала рекордной в истории (€ 4,3 млн).

Аминкунми Аму Фото: Lars Ronbog/Getty Images

Алжирский Месси – Абдельмумен Джабу

История банальна – Джабу сравнивают на родине с Месси из-за его роста (165 см). Да, он быстрый и техничный, но какими-то яркими талантами не наделён – и об этом явно говорит его карьера. Джабу ни разу не играл в Европе (пробыл месяц в «Сьоне», но на поле так и не вышел), а бóльшую часть карьеры провёл в Алжире. Сейчас ему уже 35, поэтому «новым Месси» ему уже точно стать не суждено.

Ганский Месси – Кристиан Атсу

У Атсу была впечатляющая левая нога, невероятный дриблинг и менталитет победителя – за весь этот микс его нарекли Ганским Месси. В 17 лет яркого таланта забрал «Порту», но в португальском гранде Атсу особо не поиграл – сначала была аренда в «Риу Аве», а потом его забрал «Челси». За основу ганец ни разу не вышел, но зато изрядно покатался по арендам: за четыре года Атсу сменил пять клубов. Когда арендное «турне» завершилось, «Челси» продал футболиста в «Ньюкасл». Там Ганский Месси особо не впечатлял – за три года забил всего три мяча. С прошлого года некогда большой талант играет в Саудовской Аравии.

Кристиан Атсу Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Египетский Месси – Мо Салах

Когда Салах перешёл в «Челси», было понятно, что он талантлив: чтение игры, умение оказаться там, где нужно, чёткость, скорость – всё было при нём. Но клуб в какой-то момент перестал рассчитывать на египтянина и задвинул того на скамейку, а потом отправил в аренду – сначала в «Фиорентину», а потом и в «Рому». Раскрыть потенциал у Салаха получилось лишь в «Ливерпуле» – именно там он стал одну за другой собирать награды с приставкой «лучший», а также получил сравнение с Месси. Правда, на его родине говорят, что он не Месси Египта, а Салах Египта – намёк на то, что у них есть свой большой игрок, который не нуждается в сравнениях с кем-либо.

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Несколько интересных фактов о «новых Месси»:

в поисковиках встречается более 170 «новых» и «следующих» Месси при поиске на английском языке; сравнений с Роналду гораздо меньше – около 100;

чаще всего «новым Месси» называют Пауло Дибалу – порядка 40 упоминаний в медиа; на втором месте Боян Кркич, следом с большим отрывом – Ален Халилович;

как минимум 20 игроков сравнивали и с Месси, и с Роналду – среди таковых Неймар, Мбаппе и Азар;

немало случаев, когда футболистов нарекают «следующим Месси» в возрасте до 15 лет — самому младшему было 6.

Но главное, что стоит за навешиванием такого ярлыка, – это пагубное влияние на карьеру футболиста. Даже несколько упоминаний в медиа в сравнении с аргентинцем уже могут пошатнуть и сбить с ног. Молодые парни в большинстве своём не выдерживают давления и сходят с пути, так и не раскрывшись полноценно – и это хорошо прослеживается в тех нескольких историях, которые мы рассказали в двух материалах о «новых Месси». При этом поиски следующего таланта, хоть сколько-то похожего на аргентинца (даже ростом), продолжаются.

Одна проблема – пока никто и близко не подобрался к его уровню.