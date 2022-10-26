Капитан «Шахтёра»: в начале группового этапа ЛЧ никто не думал, что мы сможем так сыграть

Опорный полузащитник и капитан «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал ничью в Шотландии с «Селтиком» (1:1) и шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда уже обеспечила себе третье место в группе F. Чтобы подняться на второе, ей необходимо в заключительном туре обыграть «РБ Лейпциг».
«Этот матч был тяжёлым как для нас, так и для «Селтика». Соперник хорошо играл в атаке и прессинге, нам было очень непросто. Но мы ждали своего шанса и забили гол. У нас также была возможность забить и второй гол, но это футбол. У «Селтика» тоже был момент или два, так что ничья – хороший результат, и она лучше для нас. Добились хорошего результата, теперь у нас будет евровесна, ведь мы как минимум продолжим свой путь в Лиге Европы. Продолжаем играть в таком же духе. Такая команда заслуживает продолжить свой путь.
Чтобы занять второе место в группе, нужно побеждать «РБ Лейпциг». Почему нет? В начале группового этапа никто не думал, что мы сможем так сыграть. Можем заслужить этот результат, и у нас есть возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов. Мы уже хорошо сыграли против «Лейпцига» на выезде, и сейчас можем так же сыграть в домашнем матче. Мы отлично действовали против «Реала». В любом случае, будет бой. У нас молодая, сильная команда, и мы будем идти к победе», – приводит слова Степаненко официальный сайт «Шахтёра».
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