Источник: Газизов в ближайшее время намерен уволить Попова с поста главного тренера «Уфы»

43-летний российский специалист Денис Попов уже сегодня, во вторник, 26 октября, может быть уволен с поста главного тренера «Уфы». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, Денис Попов вызван к полудню в клуб — вероятно, генеральный директор Шамиль Газизов планирует объявить об увольнении специалиста. В то же время группа лидеров-игроков команды выступает за продолжение работы с Поповым и намерена отстоять тренера.

У гендиректора есть вопросы по результату, у футболистов — по ситуации с селекцией и обстановкой вокруг клуба, когда периодически появляется информация о возможном закрытии, что нервирует команду.

Напомним, что Попов возглавил «Уфу» лишь в середине августа этого года. Под его руководством клуб провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых было одержано лишь три победы, трижды клуб из столицы Башкортостана сыграл вничью, а ещё в пяти случаях уступил.



После 15 туров «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков.