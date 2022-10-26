Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов: если Прокоп будет серьёзно относиться к футболу, то у него может всё получиться

Кузнецов: если Прокоп будет серьёзно относиться к футболу, то у него может всё получиться
Комментарии

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход российского полузащитника Михаила Прокопьева из «Амкала» в болгарский «Ботев».

«Миша молодец, поздравляю его с подписанием первого профессионального контракта. Если Прокоп будет там серьёзно относиться к футболу, а не как в России, то всё может получиться и он может пойти дальше.

У нас он бегал из команды в команду. Может, в последнее время в «Амкале» он стал более дисциплинированным и вырос, но мы все, когда взрослеем, осознаём, что мы должны делать и как. Теперь пришло его время взяться за ум.

Сможет ли он заиграть на уровне выше? Это зависит только от Прокопа. У всех есть какие-то хорошие данные и качества, с помощью них и надо играть, но при этом подтягивать свои слабые места», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

Новость по теме
Андрей Каряка: переход Прокопьева в «Ботев» — пример для других
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022