Кузнецов: если Прокоп будет серьёзно относиться к футболу, то у него может всё получиться

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход российского полузащитника Михаила Прокопьева из «Амкала» в болгарский «Ботев».
«Миша молодец, поздравляю его с подписанием первого профессионального контракта. Если Прокоп будет там серьёзно относиться к футболу, а не как в России, то всё может получиться и он может пойти дальше.
У нас он бегал из команды в команду. Может, в последнее время в «Амкале» он стал более дисциплинированным и вырос, но мы все, когда взрослеем, осознаём, что мы должны делать и как. Теперь пришло его время взяться за ум.
Сможет ли он заиграть на уровне выше? Это зависит только от Прокопа. У всех есть какие-то хорошие данные и качества, с помощью них и надо играть, но при этом подтягивать свои слабые места», – приводит слова Кузнецова Metaratings.
- 26 октября 2022
-
09:10
-
08:54
-
08:49
-
08:36
-
08:30
-
08:24
-
07:40
-
06:58
-
05:48
-
05:47
-
05:30
-
04:34
-
04:20
-
04:17
-
04:09
-
03:53
-
03:44
-
03:31
-
03:22
-
02:53
-
02:32
-
02:20
-
02:12
-
02:01
-
02:00
-
01:50
-
01:46
-
01:28
-
01:26
-
01:18
-
01:10
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:30