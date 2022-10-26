Главный тренер «Спортинга»: Роналду — топ-игрок, но у нас нет денег, чтобы платить ему

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал слухи касательно возможного возвращения в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду — игрок топ-класса, но он игрок «Манчестер Юнайтед». Я отвечу именно таким образом, потому что журналисты слишком часто задают мне этот вопрос. Все в «Спортинге» мечтают о возвращении Криштиану, но у нас просто нет денег, чтобы платить ему зарплату. Думаю, он счастлив в Манчестере, но он не играет, и это проблема», — приводит слова тренера португальского клуба Goal.com.
Ранее появились слухи о том, что Роналду покинет английский клуб уже в зимнее трансферное окно на фоне скандального поведения форварда. «Спортинг» — родной клуб португальца, информация о его возможном возвращении появлялась ещё летом.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 26 октября 2022
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