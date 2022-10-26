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Халимбеков подтвердил своё назначение на пост наставника «Уфы» в ближайшее время

Халимбеков подтвердил своё назначение на пост наставника «Уфы» в ближайшее время
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Футбольный тренер Арслан Халимбеков подтвердил назначение на должность главного тренера «Уфы» после ухода Дениса Попова.

«Это правда. Контракт ещё не подписан. Встреча с руководством клуба планируется в течение двух-трёх дней. Болельщикам стоит радоваться за «Уфу», мы приложим все усилия, чтобы выправить ситуацию и радовать фанатов», — приводит слова Халимбекова Metaratings.

Напомним, Денис Попов возглавлял «Уфу» с августа 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Ранее в СМИ появились слухи о финансовых сложностях в «Уфе», из-за которых клуб может прекратить своё существование.

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