Агент: Бистрович хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды в «Лечче»
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Агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, выступающего за «Лечче» на правах аренды, сообщил о желании футболиста вернуться в Россию после истечения арендного соглашения.
«У Бистровича в Италии всё хорошо. Конечно, он хотел бы вернуться в ЦСКА после аренды. Но решение за «Лечче», — сказал Вукмирица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Бистрович выступал за ЦСКА с января 2018 года. Часть прошлого сезона хорватский футболист провёл в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды. В чемпионате Турции Бистрович сыграл в 20 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.
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