Владелец «Фатих Карагюмрюк» назвал Магомеда Оздоева лидером команды
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Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма прокомментировал трансфер и игру российского полузащитника команды Магомеда Оздоева.
«Мы очень довольны, что подписали Оздоева этим летом. Магомед — лидер команды и очень трудолюбивый футболист», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
29-летний Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» этим летом на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита», в котором провёл четыре сезона. В составе «Зенита» Оздоев стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка и один раз выиграл Кубок России.
В текущем сезоне российский полузащитник провёл 10 матчей в турецкой футбольной Суперлиге, в которых отметился двумя результативными передачами.
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