«Аякс» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Аякс» и «Ливерпуль» назвали составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Аякс»:



Пасвер, Тимбер, Басси, Альварес, Блинд, Санчес, Классен, Бергёйс, Бергвейн, Тадич, Бробби.



«Ливерпуль»:



Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт, Салах, Фирмино, Нуньес.



Напомним, первое место в турнирной таблице группы А занимает «Наполи», набравший 12 очков после четырёх встреч. В активе «Ливерпуля» девять очков, у «Аякса» — три. Замыкает таблицу «Рейнджерс», не набравший очков за четыре встречи.

Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов: