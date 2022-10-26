«Аякс» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Аякс» и «Ливерпуль» назвали составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Аякс»:
Пасвер, Тимбер, Басси, Альварес, Блинд, Санчес, Классен, Бергёйс, Бергвейн, Тадич, Бробби.
«Ливерпуль»:
Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт, Салах, Фирмино, Нуньес.
Напомним, первое место в турнирной таблице группы А занимает «Наполи», набравший 12 очков после четырёх встреч. В активе «Ливерпуля» девять очков, у «Аякса» — три. Замыкает таблицу «Рейнджерс», не набравший очков за четыре встречи.
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов:
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