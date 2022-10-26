Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов, где сейчас футболисты ЦСКА, которые играли в 1/4 финала ЛЧ – Игнашевич, Дзагоев, Красич, Нецид, Хонда

Что стало с игроками последней российской команды, доходившей до 1/4 финала Лиги чемпионов
Анатолий Романов
Где сейчас игроки ЦСКА, которые играли в 1/4 ЛЧ
Комментарии
Некоторые из того состава ЦСКА до сих пор играют.

В Лиге чемпионов идут решающие матчи за выход из группы и места в плей-офф. К сожалению, без российских клубов. Впрочем, если бы команды РПЛ и выступали в ЛЧ, то вряд ли попали бы в топ-16 – уровень не тот. А ведь были времена, когда наши доходили до четвертьфинала главного еврокубка! Например, «Спартак» в сезоне-1995/1996, уступивший после сумасшедшего (шесть побед из шести!) группового этапа «Нанту». Последним же на сегодняшний день до 1/4 финала добрался ЦСКА в 2010 году. Тогда армейцы заняли второе место в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбургом» и «Бешикташем», в 1/8 финала переиграли «Севилью» (1:1 дома и 2:1 в гостях), а потом дважды с одинаковым счётом 0:1 уступили будущим обладателям трофея – «Интеру» Жозе Моуринью.

Возрождение экс-игрока сборной России! Он закапывал свой талант из-за смены позиции Возрождение экс-игрока сборной России! Он закапывал свой талант из-за смены позиции

Рассказываем, где сейчас основные игроки того великолепного ЦСКА Леонида Слуцкого.

Игорь Акинфеев, 36 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Акинфеев и тогда был первым номером ЦСКА, и сейчас. В это невозможно поверить, но прошло почти 20 лет с момента дебюта голкипера в основе армейцев. В ЛЧ сезона-2009/2010 Игорь был уже достаточно опытным вратарём – трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА. Акинфеев – единственный, кто отыграл все матчи с первой до последней минуты, правда, «на ноль» ни разу. Но пропустил всего 14 мячей.

Сергей Игнашевич, 43 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Лидер обороны армейцев принял участие во всех матчах, кроме игры 6-го тура с «Бешикташем» в Стамбуле. Карьера Игнашевича в ЦСКА длилась 14 лет до тех пор, пока центральный защитник не ушёл из футбола. Вернулся Сергей уже тренером. Сначала работал в молодёжке красно-синих, потом возглавлял «Торпедо», а с октября 2021-го тренирует «Балтику». Его команда идёт второй в Первой лиге.

Алексей Березуцкий, 40 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Как и Игнашевич, Алексей Березуцкий пропустил из-за «допинговой» дисквалификации встречу с «Бешикташем». Во всех остальных матчах сыграл. Его игровая карьера в ЦСКА продлилась 17 лет. В январе 2021-го Алексей стал тренером красно-синих, а в июне прошлого года и вовсе возглавил армейцев. Но тренерского опыта не хватило: команда финишировала лишь пятой, и с лета 2022-го Березуцкий безработный.

Лучший повод следить за РПЛ. «Спартак» и ЦСКА распишут главную интригу сезона Лучший повод следить за РПЛ. «Спартак» и ЦСКА распишут главную интригу сезона

Василий Березуцкий, 40 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Из полевых игроков ЦСКА только Василий Березуцкий выходил в основе во всех 10 матчах. Правда, в ответной встрече с «Интером» был заменён из-за травмы уже на 14-й минуте. Василий забил «МЮ» на «Олд Траффорд». Отыграв в ЦСКА 16 лет, Березуцкий тоже стал тренером. Помогал Слуцкому в «Витессе», Виктору Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре», а также брату Алексею в прошлом сезоне. С лета – без клуба.

Георгий Щенников, 31 год

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Щенников, как и Акинфеев, до сих пор в ЦСКА. В случае с полевым игроком это даже более удивительно. В той Лиге чемпионов Георгий тоже поучаствовал во всех 10 матчах, однажды вышел на замену, хотя ему было всего-то 18 лет! Сейчас Щенников редко появляется на поле – в нынешнем сезоне дважды сыграл в РПЛ и один раз — в Кубке России. Но помешала и травма, из-за которой защитник пропустил около 50 дней.

Дейвидас Шемберас, 44 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Шемберас был важной фигурой в команде, пропустил только домашний матч с «Вольфсбургом» из-за травмы бедра. В Стамбуле сделал голевой пас. После 10 сезонов в ЦСКА поиграл за «Аланию» и «Жальгирис», а потом закончил карьеру. Но в футболе остался. С 2018 по 2020 год работал в «Жальгирисе» спортивным директором. Затем стал главой футбольного союза Вильнюса и послом ассоциации мини-футбола Литвы.

Евгений Алдонин, 42 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Алдонин провёл семь матчей, ответную игру с «Интером» пропустил из-за дисквалификации. Забил победный гол «Бешикташу» и отдал две голевые передачи в матче с «Вольфсбургом». Карьера хавбека в ЦСКА продлилась девять лет. Казалось, в 2014-м Евгений закончил, но через три года он вернулся и «попылил» в ПФЛ. В 2020-м стал тренером «Торпедо», через год оказался в этой же роли в «Роторе». Выступает в Медиалиге.

Милош Красич, 37 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Красич переживал лучший период в карьере. В той ЛЧ он забил больше всех в ЦСКА – четыре гола в девяти матчах. Включая победные «Бешикташу» и «Вольфсбургу». Вскоре серба продали за € 15 млн «Ювентусу». Милош закончил играть в 2018-м и с тех пор живёт в своё удовольствие. «Думаю о том, чем я мог бы заниматься в будущем, но это точно будет что-то, связанное со спортом», – признался недавно Красич.

Павел Мамаев, 34 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Мамаев тогда был 21-летним, подающим большие надежды полузащитником. Выходил на поле во всех 10 матчах, шесть раз в основе. Но теперь мы знаем, что Павел не реализовал себя на 100%. После шести сезонов в ЦСКА ушёл в «Краснодар», потом вляпался в криминальную историю вместе с Кокориным, безуспешно пытался перезагрузить карьеру в «Ростове» и «Химках». С лета 2022-го – свободный агент.

Угадаете тренера по фото, когда он был ещё футболистом? Тест! Угадаете тренера по фото, когда он был ещё футболистом? Тест!

Алан Дзагоев, 32 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Дзагоев, как и в 2010 году, играет под руководством Слуцкого! Правда, уже не в ЦСКА и в ЛЧ, а в «Рубине» и в Первой лиге. У Алана 1+1 в восьми матчах. А вот в Лиге чемпионов сезона-2009/2010 он набрал 3+1 в восьми играх. На «Олд Траффорд» забил гол и отдал голевой пас. Тогда 19-летний атакующий полузащитник взлетал к звёздам. Но травмы помешали ему держать свой уровень в ЦСКА, где Алан провёл 14 лет.

Томаш Нецид, 33 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

21-летний Нецид выдал чудесную ЛЧ, став лучшим в ЦСКА по системе «гол+пас» (2+4 в 10 матчах). Сделал две голевые передачи на «Олд Траффорд», забил «Севилье» на выезде. К сожалению, чех всё же не стал топ-форвардом. Принадлежал ЦСКА шесть лет и ушёл после нескольких аренд. Он до сих пор официально не закончил, имеет контракт с «Богемианс 1905». Но не играет с февраля после операции на колене.

Кейсуке Хонда, 36 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Японец пришёл в ЦСКА в январе 2010-го из «Венло» – перед плей-офф ЛЧ. Так что сыграл всего четыре матча, но в Севилье сделал результат голевым пасом и победным голом. В Москве задержался на четыре года, а потом был продан в «Милан». После этого выступал в Мексике, Австралии, Нидерландах, Бразилии, Азербайджане и Литве. Параллельно с 2018 года тренировал сборную Камбоджи. С января 2022-го Хонда без клуба.

Новичка ЦСКА поспешно назвали топом. Он много ошибается в ключевых эпизодах Новичка ЦСКА поспешно назвали топом. Он много ошибается в ключевых эпизодах

Марк Гонсалес, 38 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

«Хрустальный» чилиец пропустил почти весь групповой этап, зато в плей-офф помог ЦСКА. Всего Гонсалес сыграл пять матчей в той ЛЧ, забил «Севилье» в Москве. В ЦСКА хавбек провёл пять лет, потом вернулся в Чили, где и доигрывал. В 2021 году перенёс весной инфаркт миокарда, а летом ему сломали позвонок в драке. Но Марк не оставил футбол: недавно отличился в игре за легенд «Ливерпуля» на «Энфилде».

Элвир Рахимич, 46 лет

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Боснийский опорник в свои 33 уже чаще выходил на замену. Принял участие в девяти матчах, но в основу попал только четыре раза. Тем не менее Рахимич оставался в составе красно-синих до лета 2014-го, а завершив карьеру, стал тренером в академии ЦСКА и в сборной Боснии. Элвир мог войти в тренерский штаб первой команды армейцев при Ивице Оличе, однако руководство клуба не поддержало его кандидатуру.

Тренер. Леонид Слуцкий, 54 года

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

В 2010 году Слуцкий бился с Жозе Моуринью в четвертьфинале Лиги чемпионов, а сейчас два тренера невероятно далеки друг от друга. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и пытается вытащить казанскую команду в РПЛ, тогда как португалец продолжает работать на топ-уровне, возглавляя «Рому». Та Лига чемпионов – лучший период в карьере Слуцкого. Сегодня он вряд ли может мечтать о Европе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022