Что стало с игроками последней российской команды, доходившей до 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов идут решающие матчи за выход из группы и места в плей-офф. К сожалению, без российских клубов. Впрочем, если бы команды РПЛ и выступали в ЛЧ, то вряд ли попали бы в топ-16 – уровень не тот. А ведь были времена, когда наши доходили до четвертьфинала главного еврокубка! Например, «Спартак» в сезоне-1995/1996, уступивший после сумасшедшего (шесть побед из шести!) группового этапа «Нанту». Последним же на сегодняшний день до 1/4 финала добрался ЦСКА в 2010 году. Тогда армейцы заняли второе место в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбургом» и «Бешикташем», в 1/8 финала переиграли «Севилью» (1:1 дома и 2:1 в гостях), а потом дважды с одинаковым счётом 0:1 уступили будущим обладателям трофея – «Интеру» Жозе Моуринью.

Рассказываем, где сейчас основные игроки того великолепного ЦСКА Леонида Слуцкого.

Игорь Акинфеев, 36 лет

Тогда Сейчас

Акинфеев и тогда был первым номером ЦСКА, и сейчас. В это невозможно поверить, но прошло почти 20 лет с момента дебюта голкипера в основе армейцев. В ЛЧ сезона-2009/2010 Игорь был уже достаточно опытным вратарём – трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА. Акинфеев – единственный, кто отыграл все матчи с первой до последней минуты, правда, «на ноль» ни разу. Но пропустил всего 14 мячей.

Сергей Игнашевич, 43 года

Тогда Сейчас

Лидер обороны армейцев принял участие во всех матчах, кроме игры 6-го тура с «Бешикташем» в Стамбуле. Карьера Игнашевича в ЦСКА длилась 14 лет до тех пор, пока центральный защитник не ушёл из футбола. Вернулся Сергей уже тренером. Сначала работал в молодёжке красно-синих, потом возглавлял «Торпедо», а с октября 2021-го тренирует «Балтику». Его команда идёт второй в Первой лиге.

Алексей Березуцкий, 40 лет

Тогда Сейчас

Как и Игнашевич, Алексей Березуцкий пропустил из-за «допинговой» дисквалификации встречу с «Бешикташем». Во всех остальных матчах сыграл. Его игровая карьера в ЦСКА продлилась 17 лет. В январе 2021-го Алексей стал тренером красно-синих, а в июне прошлого года и вовсе возглавил армейцев. Но тренерского опыта не хватило: команда финишировала лишь пятой, и с лета 2022-го Березуцкий безработный.

Василий Березуцкий, 40 лет

Тогда Сейчас

Из полевых игроков ЦСКА только Василий Березуцкий выходил в основе во всех 10 матчах. Правда, в ответной встрече с «Интером» был заменён из-за травмы уже на 14-й минуте. Василий забил «МЮ» на «Олд Траффорд». Отыграв в ЦСКА 16 лет, Березуцкий тоже стал тренером. Помогал Слуцкому в «Витессе», Виктору Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре», а также брату Алексею в прошлом сезоне. С лета – без клуба.

Георгий Щенников, 31 год

Тогда Сейчас

Щенников, как и Акинфеев, до сих пор в ЦСКА. В случае с полевым игроком это даже более удивительно. В той Лиге чемпионов Георгий тоже поучаствовал во всех 10 матчах, однажды вышел на замену, хотя ему было всего-то 18 лет! Сейчас Щенников редко появляется на поле – в нынешнем сезоне дважды сыграл в РПЛ и один раз — в Кубке России. Но помешала и травма, из-за которой защитник пропустил около 50 дней.

Дейвидас Шемберас, 44 года

Тогда Сейчас

Шемберас был важной фигурой в команде, пропустил только домашний матч с «Вольфсбургом» из-за травмы бедра. В Стамбуле сделал голевой пас. После 10 сезонов в ЦСКА поиграл за «Аланию» и «Жальгирис», а потом закончил карьеру. Но в футболе остался. С 2018 по 2020 год работал в «Жальгирисе» спортивным директором. Затем стал главой футбольного союза Вильнюса и послом ассоциации мини-футбола Литвы.

Евгений Алдонин, 42 года

Тогда Сейчас

Алдонин провёл семь матчей, ответную игру с «Интером» пропустил из-за дисквалификации. Забил победный гол «Бешикташу» и отдал две голевые передачи в матче с «Вольфсбургом». Карьера хавбека в ЦСКА продлилась девять лет. Казалось, в 2014-м Евгений закончил, но через три года он вернулся и «попылил» в ПФЛ. В 2020-м стал тренером «Торпедо», через год оказался в этой же роли в «Роторе». Выступает в Медиалиге.

Милош Красич, 37 лет

Тогда Сейчас

Красич переживал лучший период в карьере. В той ЛЧ он забил больше всех в ЦСКА – четыре гола в девяти матчах. Включая победные «Бешикташу» и «Вольфсбургу». Вскоре серба продали за € 15 млн «Ювентусу». Милош закончил играть в 2018-м и с тех пор живёт в своё удовольствие. «Думаю о том, чем я мог бы заниматься в будущем, но это точно будет что-то, связанное со спортом», – признался недавно Красич.

Павел Мамаев, 34 года

Тогда Сейчас

Мамаев тогда был 21-летним, подающим большие надежды полузащитником. Выходил на поле во всех 10 матчах, шесть раз в основе. Но теперь мы знаем, что Павел не реализовал себя на 100%. После шести сезонов в ЦСКА ушёл в «Краснодар», потом вляпался в криминальную историю вместе с Кокориным, безуспешно пытался перезагрузить карьеру в «Ростове» и «Химках». С лета 2022-го – свободный агент.

Алан Дзагоев, 32 года

Тогда Сейчас

Дзагоев, как и в 2010 году, играет под руководством Слуцкого! Правда, уже не в ЦСКА и в ЛЧ, а в «Рубине» и в Первой лиге. У Алана 1+1 в восьми матчах. А вот в Лиге чемпионов сезона-2009/2010 он набрал 3+1 в восьми играх. На «Олд Траффорд» забил гол и отдал голевой пас. Тогда 19-летний атакующий полузащитник взлетал к звёздам. Но травмы помешали ему держать свой уровень в ЦСКА, где Алан провёл 14 лет.

Томаш Нецид, 33 года

Тогда Сейчас

21-летний Нецид выдал чудесную ЛЧ, став лучшим в ЦСКА по системе «гол+пас» (2+4 в 10 матчах). Сделал две голевые передачи на «Олд Траффорд», забил «Севилье» на выезде. К сожалению, чех всё же не стал топ-форвардом. Принадлежал ЦСКА шесть лет и ушёл после нескольких аренд. Он до сих пор официально не закончил, имеет контракт с «Богемианс 1905». Но не играет с февраля после операции на колене.

Кейсуке Хонда, 36 лет

Тогда Сейчас

Японец пришёл в ЦСКА в январе 2010-го из «Венло» – перед плей-офф ЛЧ. Так что сыграл всего четыре матча, но в Севилье сделал результат голевым пасом и победным голом. В Москве задержался на четыре года, а потом был продан в «Милан». После этого выступал в Мексике, Австралии, Нидерландах, Бразилии, Азербайджане и Литве. Параллельно с 2018 года тренировал сборную Камбоджи. С января 2022-го Хонда без клуба.

Марк Гонсалес, 38 лет

Тогда Сейчас

«Хрустальный» чилиец пропустил почти весь групповой этап, зато в плей-офф помог ЦСКА. Всего Гонсалес сыграл пять матчей в той ЛЧ, забил «Севилье» в Москве. В ЦСКА хавбек провёл пять лет, потом вернулся в Чили, где и доигрывал. В 2021 году перенёс весной инфаркт миокарда, а летом ему сломали позвонок в драке. Но Марк не оставил футбол: недавно отличился в игре за легенд «Ливерпуля» на «Энфилде».

Элвир Рахимич, 46 лет

Тогда Сейчас

Боснийский опорник в свои 33 уже чаще выходил на замену. Принял участие в девяти матчах, но в основу попал только четыре раза. Тем не менее Рахимич оставался в составе красно-синих до лета 2014-го, а завершив карьеру, стал тренером в академии ЦСКА и в сборной Боснии. Элвир мог войти в тренерский штаб первой команды армейцев при Ивице Оличе, однако руководство клуба не поддержало его кандидатуру.

Тренер. Леонид Слуцкий, 54 года

Тогда Сейчас

В 2010 году Слуцкий бился с Жозе Моуринью в четвертьфинале Лиги чемпионов, а сейчас два тренера невероятно далеки друг от друга. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и пытается вытащить казанскую команду в РПЛ, тогда как португалец продолжает работать на топ-уровне, возглавляя «Рому». Та Лига чемпионов – лучший период в карьере Слуцкого. Сегодня он вряд ли может мечтать о Европе.