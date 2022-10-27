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Главный тренер «Ротора» Стукалов: мне не нравится, что происходит вокруг команды

Главный тренер «Ротора» Стукалов: мне не нравится, что происходит вокруг команды
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей Стукалов рассказал о работе в клубе.

«Вчера общались с руководством. Каждый высказал свою позицию. И если я продолжаю работать, значит доверие есть.

Все и так всё прекрасно понимают: нам каждый матч надо побеждать. Но мне не нравится, что вокруг команды происходит. Какие‑то статьи пишутся, жёлтая пресса какая‑то. Стараюсь оградить от этого футболистов, потому что они очень переживают за результат. Здесь есть такой психологический момент, чтобы подвести команду к матчу правильно», – приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

«Ротор» после 14 сыгранных матчей расположился на четвёртом месте во Второй лиге (группа 1), уступая лидерам шесть очков. Ближайший матч команда проведёт в гостях с «Машук‑КМВ».

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