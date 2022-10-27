Директор «Наполи»: Кварацхелия на 100% неприкасаем
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал слухи о возможной продаже грузинского нападающего команды Хвичи Кварацхелии.
«Переход Хвичи в „Манчестер Сити“? Абсолютно никаких переговоров. Я могу сказать вам, что Кварацхелия на 100% неприкасаем. Он абсолютно не доступен для трансфера», — приводит слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом из «Динамо Батуми». В пятнадцати матчах текущего сезона итальянской Серии A и Лиги чемпионов грузинский нападающий забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее появились слухи о том, что грузин подпишет новый контракт с неаполитанским клубом.
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