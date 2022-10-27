Писарев: Кокорин был талантом одного уровня с Гнабри и Сане, но поздно повзрослел

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нереализованном потенциале российского нападающего Александра Кокорина. Напомним, контракт футболиста принадлежит «Фиорентине», однако в Италии россиянин не заиграл и его отдали в аренду кипрскому «Арису».

«Почему Кокорин не стал звездой? Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри из молодёжки Германии. По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом. И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели. Если бы в 20–22 года у них был тот ум, который есть сейчас, тогда бы все сложилось иначе.

В «Динамо» Кокорин и Смолов были не совсем профессиональны? Были моменты. Проводил беседы. Как они реагировали? Иногда просили прощения. Я прощал. Думаю, поступал правильно. Мы ведь такими же были, вот в чём дело. Кто‑то любил с книжкой посидеть, а у кого‑то ещё был танцевальный период. Но к нам находили подход.

Другой вопрос, что в сборной за 3–4 дня ты все равно не изменишь игрока. Ты можешь создать атмосферу, чтобы футболисты хотели приезжать, но не воспитывать их. Первостепенным всё равно было влияние агентов, окружения.

Мы могли что‑то посоветовать, но сколько раз молодые люди слушают тех, кто говорит им: «Будьте аккуратнее»? Всё равно предпочитают свой опыт прожить сами. Все говорят: «Давайте учиться на чужих ошибках», но такого в жизни не бывает», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Таким образом он прервал свою голевую «засуху», которая длилась 655 дней.

Первый гол Кокорина за 655 дней. Видео: