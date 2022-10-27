Отменённый гол Кейна — в видеообзоре матча ЛЧ «Тоттенхэм» — «Спортинг»

Вчера, 26 октября, английский «Тоттенхэм» принимал португальский «Спортинг» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счётом 1:1.



На 22-й минуте первый гол забил полузащитник гостей Маркус Эдвардс, являющийся воспитанником «Тоттенхэма». Англичане сумели отыграться на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Родриго Бентанкур, ему ассистировал Иван Перишич. На 90+6-й минуте гол забил капитан «шпор» — Гарри Кейн, но мяч был отменён из-за офсайда.

«Тоттенхэм» набрал восемь очков после пяти встреч и продолжает занимать первое место в группе D. «Спортинг» находится на второй строчке, заработав семь очков. В последнем туре группового этапа «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Марселем», а «Спортинг» дома встретится с «Айнтрахтом» (1 ноября).