КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч рублей за оскорбительные выкрики фанатов

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчам 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Торпедо» (1:0) и «Зенит» — «Сочи» (7:0).
«Оштрафовать «Ахмат» на 20 тысяч рублей за выход главного тренера «Ахмата» Ташуева за пределы технической зоны. И выход тренера Молчанова за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей.
Оштрафовать «Зенит» на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Зенита», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. У команды Сергея Семака 36 очков. В ближайшем туре петербуржцы встретятся с «Краснодаром» в воскресенье, 30 октября.
- 27 октября 2022
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