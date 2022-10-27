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Каккоев отбудет дисквалификацию, несмотря на решение ЭСК отменить красную карточку

Каккоев отбудет дисквалификацию, несмотря на решение ЭСК отменить красную карточку
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2). Так, красная карточка игрока нижегородцев осталась в силе, несмотря на решение ЭСК об ошибочности этого решения судьи.

«ЭСК вынесла решение, что Каккоев должен был получить не красную карточку, а жёлтую карточку. До этого у него была жёлтая карточка.

По регламенту, который действует с этого сезона, КДК не отменяет ошибочные удаления, но и не применяет к футболисту дополнительной дисквалификации, помимо автоматической. У Каккоева остаётся одна игра дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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