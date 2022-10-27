Вячеслав Малафеев предположил, что «Зенит» продлит контракт с защитником Ловреном

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что, возможно, сине-бело-голубые продлили контракт с защитником Деяном Ловреном.

«Нужно ли «Зениту» продлевать контракт с Ловреном или стоит сделать акцент на более молодых игроков, того же Чистякова? Тренеру виднее, насколько Ловрен необходим клубу. Я видел некоторые высказывания Сергея Богдановича о нём, и мне кажется, что тренерский штаб не сомневается в работоспособности футболиста.



Продлят ли с ним контракт? Думаю, что это может произойти. Но в конечном итоге всё так или иначе будет решаться в конце сезона. Одного желания со стороны руководства клуба недостаточно, этого должны будут хотеть обе стороны. Что касается молодых игроков, Чистякову 28 лет, и я не думаю, что вы привели лучший пример. Вне зависимости от того, играет «Зенит» в еврокубках или нет, задачи всегда ставились, ставятся и будут ставиться только на победу в чемпионате. Поэтому такие шансы должны быть оправданными и уместными. Всё в конечном счете решает тренерский состав», – сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.