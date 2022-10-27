Ди Мария отверг слухи об уходе из «Ювентуса» в январе

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария прокомментировал слухи о том, что в январе он покинет туринский клуб и перейдёт в аргентинскую команду «Росарио Сентраль», за которую выступал на заре своей карьеры.

«Я не привык давать объяснения, когда читаю всякую ложь, но пришло время их дать. Я не знаю, кто придумал слухи о том, что я ухожу в январе. Заявления, которые вы читали и слышали, где я говорю, что собираюсь уйти в «Росарио Сентраль», появились недавно, но это заявления, которые я делаю с того дня, как впервые приехал играть в Европу в 2007 году.



Это не означает, что я хочу уйти сегодня, и я не уйду в январе. Пожалуйста, перестаньте придумывать новости. Я очень счастлив в этом замечательном клубе, очень счастлив в этом городе. И, когда я вернусь в строй, я отдам команде лучшее, что есть у меня, как делал всегда, когда играл здесь, а также во всех других клубах, в которых я выступал», — написал Ди Мария на своей официальной странице в социальных сетях.

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