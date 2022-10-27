Ди Мария отверг слухи об уходе из «Ювентуса» в январе

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария прокомментировал слухи о том, что в январе он покинет туринский клуб и перейдёт в аргентинскую команду «Росарио Сентраль», за которую выступал на заре своей карьеры.
«Я не привык давать объяснения, когда читаю всякую ложь, но пришло время их дать. Я не знаю, кто придумал слухи о том, что я ухожу в январе. Заявления, которые вы читали и слышали, где я говорю, что собираюсь уйти в «Росарио Сентраль», появились недавно, но это заявления, которые я делаю с того дня, как впервые приехал играть в Европу в 2007 году.
Это не означает, что я хочу уйти сегодня, и я не уйду в январе. Пожалуйста, перестаньте придумывать новости. Я очень счастлив в этом замечательном клубе, очень счастлив в этом городе. И, когда я вернусь в строй, я отдам команде лучшее, что есть у меня, как делал всегда, когда играл здесь, а также во всех других клубах, в которых я выступал», — написал Ди Мария на своей официальной странице в социальных сетях.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 27 октября 2022
-
21:48
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
21:01
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:32
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:05
-
18:54