Юрист ответил на вопрос, может ли влияние государства на РФС стать причиной бана от ФИФА

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев ответил на вопрос, может ли возможное влияние государства на РФС в вопросе о процедуре включения в состав крымских клубов стать причиной бана от ФИФА.

«Причиной для отстранения может стать вмешательство государства в дела футбольного союза – африканские страны периодически на этом попадаются. Может ли ФИФА давить на этот пункт? РФС и лиги принимают решения о включении этих команд (с присоединённых территорий. – Прим. «Чемпионата») как независимые организации.



Государство не вмешивается в эти вопросы, оно может только рекомендовать. Но прямое юридическое указание невозможно. Условно, если бы было прямое указание государства или решение государственного суда – это вмешательство в дела независимой федерации», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



Ранее сообщалось, что клубы из Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой.