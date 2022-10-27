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Юрист ответил на вопрос, может ли влияние государства на РФС стать причиной бана от ФИФА

Юрист ответил на вопрос, может ли влияние государства на РФС стать причиной бана от ФИФА
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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев ответил на вопрос, может ли возможное влияние государства на РФС в вопросе о процедуре включения в состав крымских клубов стать причиной бана от ФИФА.

«Причиной для отстранения может стать вмешательство государства в дела футбольного союза – африканские страны периодически на этом попадаются. Может ли ФИФА давить на этот пункт? РФС и лиги принимают решения о включении этих команд (с присоединённых территорий. – Прим. «Чемпионата») как независимые организации.

Государство не вмешивается в эти вопросы, оно может только рекомендовать. Но прямое юридическое указание невозможно. Условно, если бы было прямое указание государства или решение государственного суда – это вмешательство в дела независимой федерации», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Ранее сообщалось, что клубы из Севастополя и Крыма с 2023 года смогут принимать участие в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой.

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