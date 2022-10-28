Артета прокомментировал ножевое ранение защитника «Арсенала» Мари

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о защитнике клуба Пабло Мари, который получил ножевое ранение от сумасшедшего мужчины рядом с торговым центром в пригороде Милана. Сейчас футболист на правах аренды выступает за итальянскую «Монцу».

«Я только что узнал об этом. Я знаю, что технический директор «Арсенала» связывался с родственниками футболиста. Мари в больнице, но, похоже, с ним всё в порядке», — приводит слова Мари BBC.

Ранее сообщалось, что состояние Мари оценивается как критическое, однако он находится в сознании и может говорить. Кроме Мари, ранение получили ещё пять человек, находившихся неподалёку.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Мари принял участие в 8 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.