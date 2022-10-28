Зобнин: матч был не значимым. Пока такая ситуация, хочу, чтобы не вызывали в сборную

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о причине, по которой он пропустил сентябрьский сбор национальной команды и товарищеский матч с Киргизией.
«Отказался я ехать со сборной в Киргизию на товарищеский матч или не смог? Не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем. С учетом того, что матч был, можно так сказать, не значимым для российского футбола, я попросил не вызывать. В дальнейшем мне бы хотелось поберечь своё здоровье, пока такая ситуация.
Как со следующим товарищеским матчем? Мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали», – приводит слова Зобнина «Матч ТВ».
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин на сентябрьской пресс-конференции также рассказал о том, что Зобнил позвонил ему и попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем. Наставник национальной команды добавил следующие слова: «Уговаривать играть не имеет смысла. Если кто-то не хочет, не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет, я ему так и сказал».
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