Юрист рассказал, каким пунктом может руководствоваться ФИФА при исключении России

Сергей Алексеев, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, высказался о возможном исключении России из членства ФИФА из-за включения клубов из Крыма и Севастополя, а также иных новых территорий, в турниры под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Эти вопросы урегулированы уставом ФИФА, а решение об исключении может быть принято только в исключительных случаях. Это – невыполнение финансовых обязательств в отношении ФИФА; второе — серьёзное нарушение устава, регламентов, решений или морального кодекса организации. То есть это оценочные критерии, под которые при желании можно подвести всё, что угодно. И ещё – потеря статуса ассоциации. Считаю, что пока серьёзных оснований для исключения нет. Но ко второму пункту можно притянуть почти любой вопрос, как они делают по другим аспектам притеснения российского футбола. Исключение возможно только на конгрессе и большинством голосом.

Подобных кейсов не было. С ЮАР была проблема на протяжении 30 лет, когда ФИФА из-за апартеида исключила ее из состава своих членов. Но там другие причины. А тут мы видим двойные стандарты. Военные конфликты происходят в разных местах и в разное время – Израиль и Палестина, внедрения НАТО в Ирак, ещё можно вспомнить как бомбили Югославию. И глобальных футбольных санкций никогда не было. В уставе ФИФА есть статья третья, которая запрещает дискриминацию в том числе по национальному признаку. Сейчас оснований для отстранения российского спорта нет. Ведь если легитимно территориальные единицы вошли в состав страны, то оснований сдерживать развития футбола там нет. Это основная функция ФИФА – развивать футбол во всех территориальных единицах», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым читайте на «Чемпионате».

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения?