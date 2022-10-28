Тен Хаг: думаю, Роналду может выйти на прошлогодний уровень
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление нападающего манкунианцев Криштиану Роналду. В матче 5-го тура Лиги Европы португалец забил в ворота «Шерифа».
«Всё зависит только от Роналду. Если посмотрите, сколько моментов он создаёт каждую игру, то заметите, что он по-прежнему способен качественно выбирать позицию. Думаю, он может выйти на прошлогодний уровень», — цитирует тен Хага BBC.
В первом матче между командами «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0. В той игре Роналду забил гол с пенальти. Всего в текущем сезоне он отличился трижды — два раза в Лиге Европы и один раз в английской Премьер-лиге. Два из трёх голов в сезоне он забил «Шерифу».
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов:
Комментарии
- 28 октября 2022
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:48
-
18:40
-
18:38
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:45
Партнерский контент