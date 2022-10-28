Тен Хаг: думаю, Роналду может выйти на прошлогодний уровень

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление нападающего манкунианцев Криштиану Роналду. В матче 5-го тура Лиги Европы португалец забил в ворота «Шерифа».

«Всё зависит только от Роналду. Если посмотрите, сколько моментов он создаёт каждую игру, то заметите, что он по-прежнему способен качественно выбирать позицию. Думаю, он может выйти на прошлогодний уровень», — цитирует тен Хага BBC.

В первом матче между командами «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0. В той игре Роналду забил гол с пенальти. Всего в текущем сезоне он отличился трижды — два раза в Лиге Европы и один раз в английской Премьер-лиге. Два из трёх голов в сезоне он забил «Шерифу».

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