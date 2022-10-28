Судья удалил Евсеева после того, как «Шинник» в меньшинстве забил гол

Сегодня, 28 октября, проходит матч в рамках 16-го тура Мелбет Первой лиги между «Шинником» и тульским «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Шинник» в Ярославле. На момент написания этой новости хозяева ведут в счёте — 2:1.

После того как полузащитник чёрно-синих Дмитрий Самойлов забил гол, арбитр встречи Ранэль Зияков удалил главного тренера ярославцев Вадима Евсеева. Наставник ярославского клуба покинул тренерскую зону и отправился на трибуну.

В добавленное к первому тайму время, на 45+4-й минуте, туляки исполнили стандартное положение. В момент подачи полузащитник чёрно-синих Андрей Семёнов в штрафной площади хозяев завалил на газон игрока тульского клуба Артёма Сокола. Главный арбитр встречи Ранэль Зияков удалил Семёнова за это нарушение, при этом не назначив пенальти. Туляки повторно исполнили стандарт, после которого произошло удаление.