Андрес Иньеста назвал главных фаворитов чемпионата мира в Катаре

Полузащитник японского футбольного клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста назвал сборные, которые, по его мнению, являются главными фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Аргентина является одним из претендентов на победу на чемпионат мира. У них собрана отличная команда, в которой есть как опытные, так и молодые игроки. Для Лео Месси это очень важный момент, знаю, как он его переживает. Когда в вашей команде есть Месси, безусловно, вы являетесь одним из фаворитов. Другие сборные, которые также являются фаворитами: Бразилия, Испания, Франция. Если Лео выиграет чемпионат мира, я буду рад за него», — приводит слова бывшего футболиста сборной Испании TyC Sports.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, выигравшая мундиаль 2018 года в России.

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