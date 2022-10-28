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Андрес Иньеста не назвал Лео Месси в топ-5 футболистов, с которыми ему нравилось играть

Андрес Иньеста не назвал Лео Месси в топ-5 футболистов, с которыми ему нравилось играть
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Бывший полузащитник сборной Испании по футболу и «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, с какими футболистами ему больше всего нравилось играть в своей карьере.

«Пятью игроками, с которыми мне больше всего нравилось вместе играть, были: Хави, Неймар, Самуэль Это'О, Серхио Бускетс и Хуан Роман Рикельме», — приводит слова легендарного испанца TyC Sports.

Со всеми перечисленными игроками Иньеста играл в разное время в «Барселоне», за которую выступал с 2002 по 2018 год. Примечательно, что среди футболистов, которых назвал испанец, есть аргентинец Хуан Роман Рикельме, проведший всего один сезон в составе каталонского клуба, но нет нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, с которым Иньеста провёл 15 сезонов.

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