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Аллегри: прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано

Аллегри: прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил выступление команды в текущем сезоне. После 11 туров «зебры» занимают восьмое место в чемпионате Италии.

«Прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано. Наша цель — сократить отставание от невероятных «Милана» и «Интера», у нас есть 27 матчей. Пока бессмысленно говорить о нашем выступлении в Лиге Европы, теперь время сосредоточиться на национальном первенстве. Я не могу быстро описать причину наших провалов, на тренировках все работают», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, второе место занимает «Милан», на третьей строчке располагается «Лацио».

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