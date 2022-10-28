Аллегри: прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил выступление команды в текущем сезоне. После 11 туров «зебры» занимают восьмое место в чемпионате Италии.

«Прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано. Наша цель — сократить отставание от невероятных «Милана» и «Интера», у нас есть 27 матчей. Пока бессмысленно говорить о нашем выступлении в Лиге Европы, теперь время сосредоточиться на национальном первенстве. Я не могу быстро описать причину наших провалов, на тренировках все работают», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, второе место занимает «Милан», на третьей строчке располагается «Лацио».

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб: