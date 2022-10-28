Аллегри: прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано
Поделиться
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил выступление команды в текущем сезоне. После 11 туров «зебры» занимают восьмое место в чемпионате Италии.
«Прошло всего 11 игр, рассуждать о чемпионстве пока рано. Наша цель — сократить отставание от невероятных «Милана» и «Интера», у нас есть 27 матчей. Пока бессмысленно говорить о нашем выступлении в Лиге Европы, теперь время сосредоточиться на национальном первенстве. Я не могу быстро описать причину наших провалов, на тренировках все работают», — цитирует Аллегри Football Italia.
«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, второе место занимает «Милан», на третьей строчке располагается «Лацио».
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
Комментарии
- 29 октября 2022
-
00:45
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 28 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:25
-
21:09
-
21:03
-
20:53
-
20:45
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:23
Партнерский контент