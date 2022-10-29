Рашфорд попал в список самых влиятельных темнокожих людей Великобритании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был включён в список самых влиятельных людей Великобритании африканского, афро-карибского и афроамериканского происхождения, сообщает официальный сайт английского клуба.

Список публикуется ежегодно с 2007 года с целью представления общественности темнокожих людей, которые могут быть образцами для подражания молодёжи. Люди в списке выбираются независимой коллегией судей. В этом году в список, помимо Рашфорда, попали актёр сэр Ленни Генри и рэпер Stormzy.

Маркус Рашфорд был награждён Орденом Британской империи в прошлом году в знак признания его заботы о детях во время пандемии COVID-19.

Англичанин сыграл в 317 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 99 голов и сделал 60 результативных передач.

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