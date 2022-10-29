Кононов: у кого-то залетает, а у нас в данный момент — нет. Фарт был на стороне «Шинника»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Шинника» (1:2) в выездном матче 16-го тура Мелбет Первой лиги.
«Начало было не за нами. Пропустили быстрый гол. Потом полностью взяли инициативу в свои руки и, по сути, полностью доминировали. Создали множество моментов, было две штанги – опять не забиваем. А пропускаем сами: два удара – два гола. Владели преимуществом, играли хорошо, но где-то в последнее время нам не везёт.
Что касается соперника, «Шинник» играет организованно, самоотверженно. В принципе, при подготовке мы это видели. Но здесь фарт и счастье, наверное, были на стороне «Шинника». По игре мы полностью их переиграли. В большинстве мы играли лучше. Не можем забить: у кого-то залетает, а у нас в данный момент – нет», – сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции.
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