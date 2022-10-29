«Я не делю составы по турнирам». Тен Хаг отреагировал на вопрос о Роналду в АПЛ

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в преддверии матча с «Вест Хэмом», который состоится 30 октября в 19:15 мск, высказался о выборе состава. Наставника манкунианцев спросили, означают ли 90 проведённых Криштиану Роналду минут в матче Лиги Европы с «Шерифом», что звёздный португалец должен доказать своё право попадать в стартовый состав на матчи АПЛ.



«Да, я знаю, что некоторые люди видят это именно так, но я не делю составы по турнирам. У меня нет одной еврокубковой команды и другой – для Премьер-лиги. Я просто смотрю на соперника и оцениваю, что нам против него нужно. Сейчас мы сосредоточены на «Вест Хэме». В ближайшее время выберу стартовый состав.



Чтобы выиграть этот матч, нам нужно иметь в кармане и план А, и план Б. Нас интересует одно – итоговая победа. А для этого «Манчестер Юнайтед» необходимы не только 11 игроков – нам нужна вся команда», – приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.



Роналду выходил в стартовом составе во всех пяти матчах «МЮ» в Лиге Европы (забил два гола, отдал одну результативную передачу). В АПЛ в текущем сезоне он появился с первых минут только дважды – во 2-м и 11-м турах. Ещё шесть раз Криштиану вышел на замену и дважды остался в запасе.

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