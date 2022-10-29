«Я не передумал». Конте — об удалении после отменённого гола в ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал решение VAR отменить гол Гарри Кейна в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1). В концовке матча Конте получил красную карточку.

«Я не передумал. Думаю, что после игры мне было очень ясно, что я сказал, и я подтвердил то, что сказал. Это просто. Моё отношение к этой ситуации такое же. Повторяю, что решение было действительно неправильным.



Продолжаю думать, что с VAR невозможно совершать ошибки. У вас есть экран, у вас есть время. По этим причинам невозможно. Заставлять всех ждать пять или шесть минут означает, что у вас в голове путаница.



В матче с «Ньюкаслом» нельзя было представить, чтобы игрок (Каллум Уилсон) не блокировал Уго Льориса. Это было так ясно. Ещё одна большая ошибка.



Мы говорим о ситуациях, которые настолько очевидны. Я надеюсь в любой ситуации видеть честность. Совершать ошибки с VAR… Не хочу говорить то, что думаю», — приводит слова Конте Sky Sports.

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