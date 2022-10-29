Марез рассказал о стиле игры «Сити» с приходом Холанда
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Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез высказал мнение, что с приходом норвежского форварда Эрлинга Холанда стиль игры команды практически не изменился.
«Я не думаю, что мы сильно изменились. Очевидно, что Эрлинг — нападающий другого типа, чем те, кто был у нас в прошлом. Иногда мы можем играть с ним немного более прямолинейно, потому что он высокий и сильный.
В остальном мы играем так же, как и всегда. Единственное, что меня удивило, — это количество забитых им голов. Я этого не ожидал! Он уже забил много голов. Эрлинг играет важную роль в штрафной и очень хороший игрок для нас», — приводит слова Мареза официальный сайт «Манчестер Сити».
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