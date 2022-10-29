38-летний Вагнер Лав оформил хет-трик в матче за «Спорт Ресифи»

Нападающий бразильского клуба «Спорт Ресифи» Вагнер Лав забил три гола в матче 37-го тура Серии В чемпионата Бразилии с «Операрио». Встреча, прошедшая на стадионе «Илья-ду-Ретиру» в Ресифи, завершилась победой хозяев со счётом 5:1. 38-летний Лав отметился забитыми мячами на 13-й, 31-й и 92-й минутах.

Лав — воспитанник «Палмейраса». В 2004 году он перешёл в московский ЦСКА, в составе которого выступал до января 2012-го, а также с января по июль 2013 года. В 259 матчах за команду Вагнер забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Соглашение со «Спорт Ресифи» подписано до конца нынешнего сезона.



«Спорт Ресифи» набрал 56 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии В чемпионата Бразилии.