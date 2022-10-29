Тренер «Лидса»: Клопп непреклонен в своём стремлении сделать «Ливерпуль» лучше

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Джесси Марш в преддверии матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о сопернике.



«Клопп непреклонен в своём стремлении сделать команду лучше и уверен в выбранном курсе. Для меня «Ливерпуль» был одной из лучших команд мира последние четыре-пять лет. Несмотря на то что эта команда собрана из настоящих профессионалов, «Ливерпуль» сейчас испытывает некоторые проблемы.



Но мы знаем о качестве футболистов соперника. Знаем, как хороши они бывают на домашней арене. Реакция «Ливерпуля» в матче с «Аяксом» вновь доказала, что эта команда способна показать свой максимум», — приводит слова Марша Anfield Watch.



Матч 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» состоится сегодня, 29 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало игры — в 21:45 мск.

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