Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд — вне заявки «Манчестер Сити» на матч 14-го тура АПЛ с «Лестером»

Холанд — вне заявки «Манчестер Сити» на матч 14-го тура АПЛ с «Лестером»
Комментарии

Сегодня, 29 октября, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Главный арбитр матча — Роберт Джонс.

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Сёюнджю, Джастин, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Мэддисон, Барнс, Варди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Лапорт, Кансело, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Альварес, Грилиш.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку. Ранее он был заменён после первого тайма матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:0).

Гости занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 26 очков в 11 играх. «Лестер Сити» располагается на 17-й строчке с 11 набранными очками. Первое место занимает «Арсенал» — 28 очков.

Что случилось с Холандом в Лиге чемпионов?! Так в матчах за «Сити» он ещё не играл Что случилось с Холандом в Лиге чемпионов?! Так в матчах за «Сити» он ещё не играл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022