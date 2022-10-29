Холанд — вне заявки «Манчестер Сити» на матч 14-го тура АПЛ с «Лестером»

Сегодня, 29 октября, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Главный арбитр матча — Роберт Джонс.
Стартовые составы команд:
«Лестер Сити»: Уорд, Кастань, Амарти, Фас, Сёюнджю, Джастин, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Мэддисон, Барнс, Варди.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Лапорт, Кансело, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Альварес, Грилиш.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку. Ранее он был заменён после первого тайма матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:0).
Гости занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 26 очков в 11 играх. «Лестер Сити» располагается на 17-й строчке с 11 набранными очками. Первое место занимает «Арсенал» — 28 очков.
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