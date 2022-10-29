«Добро спасёт мир». Спартак Гогниев — о ситуации в «Химках»
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:6) высказался о ситуации в подмосковной команде.
«Ребята находятся в тяжёлом психологическом состоянии, но с физическим всё хорошо. Нам надо поднимать уровень всего. Те футболисты, что у меня есть – самые сильные. Не буду говорить плохих слов, только добро и позитив. Они делают результат. Ответственность только на мне.
Хочется пожелать всем, чтобы позитивно относились ко всему, и к тренерской работе тоже. Когда проигрываешь 5:0, 6:1, тоже не всё понимаешь. Хочется, чтобы мы и друг к другу хорошо относились. Добро спасёт мир», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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