Кокорин принял участие в уборке на пляже Лимасола

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин принял участие в экологической акции своего клуба.



В субботу днём местные экоактивисты, футболисты и болельщики «Ариса» провели уборку на городском пляже недалеко от морского порта Лимасола.



Кокорин, как и все футболисты, получил перчатки и пакет для сбора мусора, кроме того, организаторы определили для него участок для работы.



«Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет. Море здесь чистое, но некоторые городские пляжи замусорены, и надо принимать меры. Хватило группы болельщиков и футболистов, чтобы навести порядок. Мы с ребятами собрали кучу пластика и жестяных банок на пляже. Самые крупные экземпляры – полусгнившее офисное кресло, пятилитровая канистра, решётка для жарки мяса… Все участники остались довольны, и для нашего единения с болельщиками это был идеальный субботник», – сказал Александр Кокорин «Чемпионату».

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