Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о борьбе за место в стартовом составе

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Химками» со счётом 6:1 рассказал о конкуренции за место в составе бело-голубых. Тюкавин стал автором одного из голов, поразив ворота соперника на 77-й минуте.
«Мы выходим на замену и боремся за место в составе: стараемся доказать себе, тренеру и трибунам. Не пожалел гол для Гладышева? Он — молодец. Поздравляю его с первым дублем в карьере. Почему-то он не очень радовался этому.
Любой игрок будет недоволен, если он будет играть 10–15 минут, когда в том сезоне я провёл за 1800 минут. Планирую бороться в «Динамо» за место в составе? Конечно. Может ли это быть связано со сменой тренера? Возможно. Я не знаю, в чём надо прибавить. Надо больше работать, забивать за пять минут, которые мне уделяют. Доказывать и тренироваться», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 29 октября 2022
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