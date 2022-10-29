«Локомотив» — ЦСКА: Хесус Медина открыл счёт на 22-й минуте
Поделиться
Сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встречаются «Локомотив» и ЦСКА. Стартовый свисток Артёма Любимова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте точный удар удался полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине: Иван Обляков пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. Армейцы забрали подбор, Хорхе Карраскаль мягко навесил во вратарскую — Медина набежал и головой переправил мяч в сетку.
Обслуживает матч «Локомотив» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогают ему Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR работают Артём Чистяков и его помощник Дмитрий Мосякин.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:00
Партнерский контент