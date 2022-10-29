«Локомотив» — ЦСКА: Хесус Медина открыл счёт на 22-й минуте

Сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встречаются «Локомотив» и ЦСКА. Стартовый свисток Артёма Любимова прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте точный удар удался полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине: Иван Обляков пробил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. Армейцы забрали подбор, Хорхе Карраскаль мягко навесил во вратарскую — Медина набежал и головой переправил мяч в сетку.

Обслуживает матч «Локомотив» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогают ему Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR работают Артём Чистяков и его помощник Дмитрий Мосякин.