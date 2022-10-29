ЦСКА разгромил «Ростов» в заключительном матче женской Суперлиги

Сегодня, 29 октября, состоялся заключительный матч женской Суперлиги, в котором «Ростов» на своём поле принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Локомотив». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Свой первый мяч гости забили на 29-й минуте матча, когда Надежда Смирнова реализовала 11-метровый удар. На 55-й минуте ЦСКА укрепил своё преимущество благодаря голу Татьяны Петровой. Хозяйки пытались переломить ход встречи, но этого им не удалось. На 77-й минуте футболистка ЦСКА Габриэль Абуди Онгене забила третий мяч своей команды и установила итоговый счёт матча — 3:0 в пользу гостей.

ЦСКА остаётся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, набрав 31 очко. «Ростов», у которого 16 очков, замыкает четвёрку лидеров Суперлиги.